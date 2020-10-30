Звезда повторила тренд пользователей TikTok, где люди подбрасывают ботинок над ногой, и когда он приземляется, они оказываются в новом образе. Только Каменских сама «запрыгивала» в обувь.
«Стоит ли носить это? 1, 2, 3 или 4? Выбери осень со мной», — обратилась певица за помощью к фанатам.
Однако пользователи не оценили наряды артистки, кроме того, они отметили неудачный монтаж ролика.
«Дурью мается!», «Шляпа», «Когда первый раз скачала TikTok и пытаешься сделать переходы», «Настя, будь проще», «Монтажёр у вас конечно отстой», «Чем бы дитё не тешилось», «Переходы вышли из чата», «Привыкла видеть в трусах, не впечатлило», «Не нравится мне сейчас эта мода, не красиво смотрится», — написали они в комментариях к посту.