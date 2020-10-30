Украинская певица Настя Каменских 29 октября опубликовала на своей странице в Instagram видеозапись, где она демонстрирует четыре варианта нарядов

Каменских ударила Потапа ножом — видео © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Стоит ли носить это? 1, 2, 3 или 4? Выбери осень со мной», — обратилась певица за помощью к фанатам.

Однако пользователи не оценили наряды артистки, кроме того, они отметили неудачный монтаж ролика.

«Дурью мается!», «Шляпа», «Когда первый раз скачала TikTok и пытаешься сделать переходы», «Настя, будь проще», «Монтажёр у вас конечно отстой», «Чем бы дитё не тешилось», «Переходы вышли из чата», «Привыкла видеть в трусах, не впечатлило», «Не нравится мне сейчас эта мода, не красиво смотрится», — написали они в комментариях к посту.