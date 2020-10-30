Бывшая спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что не даст ни единого голоса за кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили на пост премьера. Она сказала об этом в интервью «Известиям» 30 октября

«Я уже не тот Миша»: Саакашвили рассказал, что сделает с РФ, если станет премьером Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если победит общая оппозиция и выдвинет в премьеры кандидатуру Саакашвили, то я не отдам ни одного голоса за него. Я готова поддержать других кандидатов из любых оппозиционных партий, но ни в коем случае не Саакашвили. Он ничего хорошего Грузии не принесет, кроме головной боли», — заявила Бурджанадзе.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог. Согласно предвыборным рейтингам, «Единое национальное движение» сейчас идет на втором месте после правящей партии «Грузинской мечты».