Ранее «Единое национальное движение» выдвинуло кандидатуру Саакашвили на должность премьер-министра Грузии. Он заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года, чтобы «вытащить Грузию из болота».
«Если победит общая оппозиция и выдвинет в премьеры кандидатуру Саакашвили, то я не отдам ни одного голоса за него. Я готова поддержать других кандидатов из любых оппозиционных партий, но ни в коем случае не Саакашвили. Он ничего хорошего Грузии не принесет, кроме головной боли», — заявила Бурджанадзе.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог. Согласно предвыборным рейтингам, «Единое национальное движение» сейчас идет на втором месте после правящей партии «Грузинской мечты».