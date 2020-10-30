На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный запуск турбины. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии

«Успешно осуществлен так называемый первый "толчок турбины" на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тысячи оборотов в минуту», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пуск турбины «одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии».

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.