«Успешно осуществлен так называемый первый "толчок турбины" на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тысячи оборотов в минуту», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что пуск турбины «одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии».
Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.
Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.