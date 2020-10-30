Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«Решение Конституционного суда, на мой взгляд, совершенно законно, поскольку целый ряд статей, о которых там идет речь, очевидно, противоречат Конституции. Мне как неюристу понятно», — сказал Погребинский.
В то же время он отметил, что ответная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является антиконституционной.
В связи с решением КСУ Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.