Решение Конституционного суда Украины по закону «О предотвращении коррупции» справедливо, так как ряд статей противоречили Конституции. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Это конституционный переворот: соцсети про судебный и политический кризисы на Украине © из открытых источников

«Решение Конституционного суда, на мой взгляд, совершенно законно, поскольку целый ряд статей, о которых там идет речь, очевидно, противоречат Конституции. Мне как неюристу понятно», — сказал Погребинский.

В то же время он отметил, что ответная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является антиконституционной.

В связи с решением КСУ Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.