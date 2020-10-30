Это конституционный переворот: соцсети про судебный и политический кризисы на Украине
Это конституционный переворот: соцсети про судебный и политический кризисы на Украине
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Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Решение Конституционного суда, на мой взгляд, совершенно законно, поскольку целый ряд статей, о которых там идет речь, очевидно, противоречат Конституции. Мне как неюристу понятно», — сказал Погребинский.

В то же время он отметил, что ответная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является антиконституционной. 

В связи с решением КСУ Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.