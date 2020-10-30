Согласно Конституции Украины, президент не имеет права увольнять судей Конституционного суда. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский замахнулся на конституционный переворот – глава КСУ © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

«В Конституции есть исчерпывающий перечень прав президента, и инициировать отставку судей Конституционного суда он не имеет права. Кроме того, в разделе, о котором идет речь в Конституции, о Конституционном суде есть исчерпывающий перечень причин, по которым может быть отправлен в отставку судья Конституционного суда. И способ по решению Верховного совета по подаче президента там отсутствует. Это значит, что даже если они (депутаты. — Ред.) это проголосуют, он (судья. — Ред.) может остаться на своем месте, так как это незаконно», — заявил Погребинский.

По его словам, эта ситуация в очередной раз продемонстрировала «дремучий юридический уровень» президента и его команды.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

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