Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что во время его встречи с послами стран G7, которые выразили тревогу относительно идеи распустить КСУ, не заметил сопротивления по решению об электронном декларировании. Об этом 30 октября Тупицкий сказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Встреча с послом Японии была моей инициативой. Из-за его деликатного интервью… Потом была встреча по инициативе посла США и посла ЕС. Я не услышал от послов "Большой семерки", что они не уважают решение», — сказал он. Зеленский замахнулся на конституционный переворот – глава КСУ © пресс-служба президента Украины

По его словам, они согласились с тем, что законы на Украине должны быть конституционными. Также, по словам Тупицкого, они сказали, что «потратили много денег, а результата мало». Кроме того глава КСУ выразил удивление, почему его не пригласили на срочное заседание СНБО по суду, которое собирал президент Украины Владимир Зеленский.

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом на Украине решили, что данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах.

Позднее Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Рада.