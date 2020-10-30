«Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, относительно меня опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные, — ред.), у свидетеля — другие», — заявил Тупицкий.
Главу КСУ подозревают в участии в преступной организации.
Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом на Украине решили, что данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Рада.