Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не придет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), который запланирован на 2 ноября. Об этом 30 октября он сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Руслан Бортник: Реакция Зеленского на решение КС только усугубляет кризис © Facebook, Ruslan Bortnik Главу КСУ подозревают в участии в преступной организации. Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом на Украине решили, что данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Позднее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Рада.