«Дело не в Сытнике — он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом. Петр Порошенко действовал тем же способом, который был возможен в послереволюционный период… Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд», — отметил Тупицкий.
Ранее Офис президента заявил, что решение Окружного административного суда Киева по поводу увольнения Сытника нельзя считать окончательным.
Ранее Окружной административный суд Киева обратился в Госбюро расследований с заявлением о необходимости увольнения Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро, решение о котором не выполняется больше месяца.
В частности, суд дал указание Государственному бюро расследований завести дела по статьям о захвате госвласти, невыполнении судебного решения и самовольном присвоении властных полномочий.
Национальное антикоррупционное бюро заявило, что решение суда является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Также ведомство сообщило, что Сытник продолжает работать.