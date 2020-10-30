Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника экс-президент Украины Петр Порошенко назначил незаконно, поэтому Сытник стал заложником ситуации. Об этом 30 октября он рассказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Дело не в Сытнике — он заложник ситуации, потому что назначался незаконным способом. Петр Порошенко действовал тем же способом, который был возможен в послереволюционный период… Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд», — отметил Тупицкий.

Ранее Офис президента заявил, что решение Окружного административного суда Киева по поводу увольнения Сытника нельзя считать окончательным.

Ранее Окружной административный суд Киева обратился в Госбюро расследований с заявлением о необходимости увольнения Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро, решение о котором не выполняется больше месяца.

Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что решение суда является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Также ведомство сообщило, что Сытник продолжает работать.