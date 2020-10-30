На решение президента Украины Владимира Зеленского инициировать роспуск Конституционного суда Украины прямо повлиял глава его офиса Андрей Ермак. Об этом 30 октября сообщает канал «Легитимный» в Telegram

Уволить всех: Зеленский жестко отреагировал на скандальное решение КСУ © пресс-служба президента Украины

В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины.

Канал отмечает, что ситуация на Украине с судом прямо повторяет сценарий Молдавии в 2017 году, когда Конституционный суд страны полностью стал оппозиционным к президенту Игорю Додону. 17 октября 2017 года суд Молдавии лишил президента права блокировать назначение должностных лиц, предложенных правящим большинством. КС пришел к выводу, что Додон «нарушил конституцию и клятву президента».

«Глава Офиса Президента Андрей Ермак "подставил" президента с "антикоррупционным" кейсом. Именно он неправильно смоделировал ситуацию и "загнал" Зеленского в политическую вилку. Заявления Зе были явно за пределами его полномочий… Таких моментов в Молдавии было много, поэтому Зеленский может получить в лице КС Украины ярого своего противника, который будет делать "нервы" президенту, а также начнет процесс его отставки», — говорится в сообщении.

Зеленский предложил признать решение Конституционного суда от 27 октября «ничтожным» (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).