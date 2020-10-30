В результате исследования состава преступления, предусмотренного статьей — декларирование недостоверной информации, суд решил, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления.
«Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона», — говорится в сообщении.
Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Проект закона был зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.
Президент предложил признать решение Конституционного суда от 27 октября «ничтожным» (который не создает правовых последствий), как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).