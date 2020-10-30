Антикоррупционная реформа стала требованием общества и должна реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти с соблюдением принципа конституционности. Об этом 30 октября сообщается на сайте суда

В результате исследования состава преступления, предусмотренного статьей — декларирование недостоверной информации, суд решил, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления.

«Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона», — говорится в сообщении.

Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины © inshaua.com

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Проект закона был зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предложил признать решение Конституционного суда от 27 октября «ничтожным» (который не создает правовых последствий), как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).