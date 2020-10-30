Несколько украинских партий назвали инициативу президента Украины Владимира Зеленского распустить Конституционный суд попыткой узурпировать власть. Такую точку зрения, в частности, 30 октября высказал депутат фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, передает Интерфакс-Украина

«Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту — это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть… Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным способом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС, и не может быть с ними связано», — сказал Власенко.

Партия депутата Рады Петра Порошенко «Европейская солидарность» и партия «Голос» также придерживаются мнения, что Владимир Зеленский пытается узурпировать власть. Законопроект Зеленского о судьях КСУ грозит ему импичментом - юрист © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Проект закона был зарегистрирован на сайте парламента 29 октября.

Президент предложил признать решение Конституционного суда от 27 октября «ничтожным» (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов» (статья 1 законопроекта «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах»).