Эксперт отметил, что это решение Ташкента было воспринято на Западе крайне негативно, и в Узбекистане понимали, что шли на определенный риск.
«По большому счету, это крупная победа российской дипломатии в регионе за последние 5 лет, которую вполне можно сравнивать с победой в Киргизии, когда мы помогли американцам собрать вещички и убраться из центра транзитных перевозок. Да, это было суверенное решение суверенного Бишкека, но в самом Кыргызстане многие говорили, что именно Россия поспособствовала принятию такого решения. Победы есть», — указал Грозин.
По его словам, если выйдет на уровень принятия окончательного решения и реализации вопрос между «Росатомом» и узбекской стороной относительно строительства АЭС, то это тоже очень серьезный прорыв.
В политике Ташкента хватает антироссийских моментов, но в целом российско-узбекские отношения движутся в правильном направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.