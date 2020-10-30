Вступление Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя можно оценивать как значимую победу российской дипломатии. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«По большому счету, это крупная победа российской дипломатии в регионе за последние 5 лет, которую вполне можно сравнивать с победой в Киргизии, когда мы помогли американцам собрать вещички и убраться из центра транзитных перевозок. Да, это было суверенное решение суверенного Бишкека, но в самом Кыргызстане многие говорили, что именно Россия поспособствовала принятию такого решения. Победы есть», — указал Грозин.

По его словам, если выйдет на уровень принятия окончательного решения и реализации вопрос между «Росатомом» и узбекской стороной относительно строительства АЭС, то это тоже очень серьезный прорыв.

В политике Ташкента хватает антироссийских моментов, но в целом российско-узбекские отношения движутся в правильном направлении, заключил собеседник издания.

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