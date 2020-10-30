Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее сделавший серьезные кадровые перестановки в силовом блоке, обратился к участникам протестов, четко указав, какие именно действия будут расцениваться как посягательство на безопасность государства, цитирует Telegram-канал «Пул первого» 30 октября

«Кто сегодня выходит на железную дорогу, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, где они прячутся, мы в плен никого не берем», — заявил президент Беларуси на встрече в МВД.

Лукашенко заострил внимание на том, что «если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук».

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.

Днем, 30 октября, экс-кандидат в очередной раз призвала белорусов выйти на улицы, на этот раз к ВУЗам, чтобы поддержать студентов, участвующих в протестах.