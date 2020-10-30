Украинская группа KAZKA представила на суд зрителей новый клип, снятый на песню «Остров на фоне сожаления». От всех остальных он отличается тем, что снят на территории Припяти, а в мелодии произведения использовались звуки объектов зоны Ченобыльской АЭС. Ролик группа выложила в YouTube 29 октября

Корейцы поставят эксперименты на Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы давно бросили корни в другом краю, в таком, где дышится свободно. Благодаря тем, кто положил жизнь, изменил судьбу, спасая нашу землю от невозвратности. Память всегда будет возвращать поколения туда… где остался в одиночестве остров на фоне сожаления», — подписали видео сами музыканты.

Не стали молчать и поклонники, большинство действительно с сожалением вспоминало о трагедии на АЭС, но нашлись и те, кто даже в клипе усмотрел политический подтекст.

«"Остров на фоне сожаления" — этот символизм означает что советские коммунисты своими экспериментами и гонкой вооружения и постоянной паранойей в украинском городе Припять создали техногенную катастрофу и дети той эпохи в виде "пионеров" плачут кровавыми слезами», — написал один из пользователей.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ЧП расценивается как крупнейшее за всю историю атомной энергетики.

Находилась атомная электростанция на тот момент на территории Советского Союза, и ликвидировать ее приехали специалисты разных национальностей со всех уголков страны. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек.