У здания Конституционного суда Украины (КСУ), возле которого радикалы с утра пятницы жгут файеры и шины в знак протеста против решения о декларировании, собирается спецназ. Об этом 30 октября сообщает «112 Украина»

Организаторы акции протеста «Судьям пора в Ростов» — Центр противодействия коррупции, Автомайдан и Движение сопротивления капитуляции — собрали митинг против решения КСУ, которое, в частности, отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

«Всего 15 минут назад здесь были дымовые шашки, какие-то взрывы. Сюда стянули несколько сотен полицейских, их здесь сейчас гораздо больше, чем самих митингующих. Улицу Жилянскую сейчас открыли на проезд. Мы слышали, как в громкоговорителе объявляли полицейские, что начинается движение по дороге, попросили всех митингующих покинуть эту территорию. Еще 15 минут назад здесь были активные агрессивные настроения у людей, они хотели попасть в здание КС», — говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Полицейские проводят с участниками мероприятия превентивную работу по профилактике и недопущению совершения любых правонарушений.

Уволить всех: Зеленский жестко отреагировал на скандальное решение КСУ © пресс-служба президента Украины

Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, который в пятницу снова стал работать, но с перебоями.

В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание СНБО страны.