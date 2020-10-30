Новое коронавирусное зонирование на Украине вступает в силу со 2 ноября. Об этом 30 октября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Сумы и Канев «окрасились» в красный: на Украине начало действовать новое карантинное зонирование © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк попадает Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. В некоторых областях продолжают работать заведения общественного питания. В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В «оранжевую зону» вошли Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры. Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек.

В «желтую зону» вошли Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Там запретили посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, а также проведение массовых мероприятий при участии свыше 30 человек.

В «зеленую зону» входят только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области.

Там необходимо соблюдать масочный режим в помещениях, социальную дистанцию в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.