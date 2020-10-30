В украинском городе Николаев подопечные Департамента труда и социальной защиты населения, в том числе пенсионеры, получили необычные продовольственные пайки. Нуждающимся подарили чипсы, пишет сайт Znaj.ua 30 октября

Информацию об этом департамент опубликовал на своей странице в Facebook, однако реакция на пост получилась не такой, как по всей видимости, ожидали социальные работники, и в скором времени пост был удален. Силовики взялись за пенсионерку, которая приехала к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Отделение городского территориального центра социального обслуживания Центрального района высказывает глубокую благодарность нашим активным и щедрым социальным партнерам Благотворительному фонду «Фудбенк» (г. Киев) за не безразличие. 490 подопечных нашего центра получили вкусные картофельные чипсы "LAYS"», — изначального говорилось в публикации департамента.

По информации отдельных СМИ пост содержал также народную мудрость «Богатство без щедрости, все равно что дерево без плодов». К слову, часть пенсионеров восприняла подарок с радостью, другие — недоумевали или даже не понимали, что именно им принесли.