Информацию об этом департамент опубликовал на своей странице в Facebook, однако реакция на пост получилась не такой, как по всей видимости, ожидали социальные работники, и в скором времени пост был удален.
«Отделение городского территориального центра социального обслуживания Центрального района высказывает глубокую благодарность нашим активным и щедрым социальным партнерам Благотворительному фонду «Фудбенк» (г. Киев) за не безразличие. 490 подопечных нашего центра получили вкусные картофельные чипсы "LAYS"», — изначального говорилось в публикации департамента.
По информации отдельных СМИ пост содержал также народную мудрость «Богатство без щедрости, все равно что дерево без плодов». К слову, часть пенсионеров восприняла подарок с радостью, другие — недоумевали или даже не понимали, что именно им принесли.