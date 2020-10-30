Начало отопительного сезона находится под угрозой в 24 населенных пунктах Украины из-за критических долгов производителей тепла. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины»

Отмечается, что за неделю еще десять предприятий Теплокоммунэнерго успели подготовиться к отопительному сезону. Число критических должников снизилось с 47 до 38. Тринадцать областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон — в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

При этом отмечается, что предприятия Теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

«Нафтогаз» резко поднял цены на газ для населения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нафтогаз» призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство — местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что возобновление поставок газа для соответствующих предприятий с долгами запрещено украинским законодательством.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало октября долг предприятий Теплокоммунэнерго и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет 43,5 млрд грн (около 120 млрд рублей).