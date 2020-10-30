Отмечается, что за неделю еще десять предприятий Теплокоммунэнерго успели подготовиться к отопительному сезону. Число критических должников снизилось с 47 до 38. Тринадцать областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон — в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

При этом отмечается, что предприятия Теплокоммунэнерго в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

«Нафтогаз» резко поднял цены на газ для населения
«Нафтогаз» резко поднял цены на газ для населения
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Среди должников — Киев и область, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.

«Нафтогаз» призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство — местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что возобновление поставок газа для соответствующих предприятий с долгами запрещено украинским законодательством.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало октября долг предприятий Теплокоммунэнерго и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) за газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет 43,5 млрд грн (около 120 млрд рублей).