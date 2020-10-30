Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала всех жителей страны поддержать студентов и выйти на пикеты к вузам страны. Об этом она написала у себя в Instagram 30 октября

Тихановская пообещала пристроить отчисленных студентов в лучшие вузы мира © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Давайте поддержим студентов! Многие из нас — выпускники вузов. Пора выразить солидарность с ними: каждый может прийти сегодня в 13.00 к главному корпусу любого беларусского университета. Поддержите студентов и преподавателей. Напомните режиму: мы не дадим рушить будущее нашей страны», — написала лидер оппозиции.

Между тем, ранее Тихановская в ответ на предложение президента Александра Лукашенко отчислить протестующих студентов, пообещала пристроить их в лучшие вузы Европы. Причем речь экс-кандидат вела о более, чем 1,5 тысяче мест.

В Министерстве образования опровергли информацию о массовых отчислениях, заявив, что часть учащихся действительно потеряли свои места, но это единичные случаи.

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.