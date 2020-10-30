По словам Тихановской, на студентов сейчас «беспрецедентное давление», а более, чем 300 учащимся высших учебных заведений и вовсе грозит отчисление.
«Давайте поддержим студентов! Многие из нас — выпускники вузов. Пора выразить солидарность с ними: каждый может прийти сегодня в 13.00 к главному корпусу любого беларусского университета. Поддержите студентов и преподавателей. Напомните режиму: мы не дадим рушить будущее нашей страны», — написала лидер оппозиции.
Между тем, ранее Тихановская в ответ на предложение президента Александра Лукашенко отчислить протестующих студентов, пообещала пристроить их в лучшие вузы Европы. Причем речь экс-кандидат вела о более, чем 1,5 тысяче мест.
В Министерстве образования опровергли информацию о массовых отчислениях, заявив, что часть учащихся действительно потеряли свои места, но это единичные случаи.
В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.