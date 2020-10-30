Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру рассказал, могут ли маски предотвратить распространение коронавируса

Комаровский отметил, что о новом вирусе много самой разной информации и люди не знают, чему верить. В том числе нет ясности, стоит ли следовать рекомендации властей надевать маску в транспорте и общественных помещениях.

Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

«Исходя из этого вы, не имея никаких симптомов, можете находиться в фазе активного выделения вируса. Поэтому если вы вышли к людям, вы должны надеть на себя маску», — пояснил Комаровский.

При борьбе с вирусной инфекцией многое зависит и от государства, и от действий каждого человека, подчеркнул он.