Комаровский отметил, что о новом вирусе много самой разной информации и люди не знают, чему верить. В том числе нет ясности, стоит ли следовать рекомендации властей надевать маску в транспорте и общественных помещениях.
По словам врача, доказанная уникальность COVID-19 в том, что максимальное выделение вируса в окружающую среду происходит за два дня до появления симптомов. По данным медиков, большинство заболевших заразились именно воздушно-капельным путем.
«Исходя из этого вы, не имея никаких симптомов, можете находиться в фазе активного выделения вируса. Поэтому если вы вышли к людям, вы должны надеть на себя маску», — пояснил Комаровский.
При борьбе с вирусной инфекцией многое зависит и от государства, и от действий каждого человека, подчеркнул он.