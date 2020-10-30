За то, чтобы у людей, страдающих от терминальной стадии заболевания, была возможность законно уйти из жизни, проголосовали 65% граждан.
Вопрос был вынесен на референдум после соответствующего голосования в парламенте, которое состоялось в 2019 году: тогда за проголосовали 69 парламентариев, против — 51.
«Новая Зеландия станет более сострадательным и гуманным обществом. Тысячи наших сограждан, которым грозила бы мучительная смерть, сохранят возможность выбора, достоинство, контроль над своими собственными телами по закону», — говорится в заявлении политической партии ACT, ставшей инициатором законопроекта.
Результаты референдума будут официально объявлены 6 ноября, закон вступит в силу через год. Эвтаназия будет доступна только постоянным жителям страны, которым, по прогнозам врачей, в течение полугода грозит смерть от тяжелого заболевания.
Также отмечается, что врачам и медсестрам будет запрещено первым говорить о такой возможности с пациентами.
Эвтаназия в большинстве стран мира нелегальна, по закону она доступна только в Швейцарии, Нидерландах и Канаде.