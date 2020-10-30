Большинство жителей Новой Зеландии проголосовали за легализацию эвтаназии для смертельно больных пациентов. Об этом 30 октября сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на CNN

В Новой Зеландии глава Минздрава ушел в отставку из-за нарушения карантина © sightingshot / flickr.com страдающих от терминальной стадии заболевания, была возможность законно уйти из жизни, проголосовали 65% граждан.

Вопрос был вынесен на референдум после соответствующего голосования в парламенте, которое состоялось в 2019 году: тогда за проголосовали 69 парламентариев, против — 51.

«Новая Зеландия станет более сострадательным и гуманным обществом. Тысячи наших сограждан, которым грозила бы мучительная смерть, сохранят возможность выбора, достоинство, контроль над своими собственными телами по закону», — говорится в заявлении политической партии ACT, ставшей инициатором законопроекта.

Результаты референдума будут официально объявлены 6 ноября, закон вступит в силу через год. Эвтаназия будет доступна только постоянным жителям страны, которым, по прогнозам врачей, в течение полугода грозит смерть от тяжелого заболевания.

Также отмечается, что врачам и медсестрам будет запрещено первым говорить о такой возможности с пациентами.

Эвтаназия в большинстве стран мира нелегальна, по закону она доступна только в Швейцарии, Нидерландах и Канаде.