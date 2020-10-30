Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о лучших эстрадных певцах 2020 года. Данные опубликованы на сайте ВЦИОМ 30 октября

Лучшей певицей опрошенные назвали Полину Гагарину, а лучшим певцом Филипа Киркорова.

В топ-10 рейтинга вошли не только российские, но и украинские поп-звезды. Например, лучшими голосами эстрады опрошенные назвали киевлянку Светлану Лободу, уроженок Черновицкой области Софию Ротару и Ани Лорак.

«Киркоров подогнал»: Лорак похвасталась роскошным подарком © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Веры Брежневой Валерий Меладзе, который сам долгое время жил в городе Николаев.

К слову, респонденты называли лучших исполнителей в стиле поп вне зависимости, слушают они эстрадную музыку или нет.