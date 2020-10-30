Лучшей певицей опрошенные назвали Полину Гагарину, а лучшим певцом Филипа Киркорова.
В топ-10 рейтинга вошли не только российские, но и украинские поп-звезды. Например, лучшими голосами эстрады опрошенные назвали киевлянку Светлану Лободу, уроженок Черновицкой области Софию Ротару и Ани Лорак.
В списке также присутствует родственник украинской певицы Веры Брежневой Валерий Меладзе, который сам долгое время жил в городе Николаев.
К слову, респонденты называли лучших исполнителей в стиле поп вне зависимости, слушают они эстрадную музыку или нет.