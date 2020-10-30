Митингующие под Конституционным судом в Киеве требуют открыть им ворота и впустить их во двор суда. Об этом 30 октября сообщает KlymenkoTime в Telegram

Организаторы акции протеста «Судьям пора в Ростов» — Центр противодействия коррупции, Автомайдан и Движение сопротивления капитуляции — проводят митинг против решения КСУ, которое, в частности, отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

«Сам двор забросали файерами и презервативами. Отдельные горячие головы примеряются к тому, как перелезть через забор. На место акции подтягиваются силовики… КСУ в дыму. Протестующие требуют, чтобы к ним вышли официальные представители суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на акции присутствуют одесский активист, который в 2018 году зарезал человека в Одессе Сергей Стерненко и экс-депутат Рады от «Самопомощи» Егор Соболев. Кроме того, на акцию протеста пришел сдавший мандат Святослав Вакарчук.

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Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, который в пятницу снова стал работать, но с перебоями.

В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание СНБО страны.