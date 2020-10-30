В политике Ташкента хватает антироссийских моментов, но в целом российско-узбекские отношения движутся в правильном направлении. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

К этому же, по его словам, относятся заявления людей прозападных взглядов из правительства и Мажлиса о том, что нужно развивать сотрудничество с США, а не с Россией.

«К этому же относится кампания против членства в ЕАЭС, которая велась именно через парламент. Учитывая, что в Узбекистане сложно иметь мнение, отличное от генеральной линии, странно видеть дискуссию, когда три четверти парламента голосуют за вступление, а четверть отчаянно этому сопротивляется. Я не могу оценить это иначе, как постановку власти. Да, у них расширяется музей имперско-советской оккупации. Подобных мелочей достаточно много», — констатировал Грозин.

Тем не менее, считает специалист, вступление Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя можно оценивать как значимую победу российской дипломатии, тем более что многими на Западе это было воспринято крайне негативно, и в Узбекистане понимали, что шли на определенный риск.

В любом случае Москва сейчас не может добиться полноценной политической лояльности даже от тех государств, которые существуют благодаря российской поддержке, а Узбекистан является одним из лидеров Средней Азии по демографии, военному потенциалу и многим другим параметрам, заключил собеседник издания.

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