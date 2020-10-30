«Если мы получим то количество голосов, которое нам позволит влиять на внешнюю политику Грузии, то я сделаю все, чтобы начать переговорный процесс с Россией», — заявила она.
По мнению Бурджанадзе, если такой возможности не будет, процесс в лучшем случае будет буксовать.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог. Согласно предвыборным рейтингам, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» сейчас идет на втором месте после правящей «Грузинской мечты».