Для защиты своих интересов Грузии необходимо вести прямой диалог с Россией, на что нынешняя власть не решается. Об этом экс-спикер парламента республики, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе сказала в интервью «Известиям» 30 октября

«Другого пути я не знаю»: президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявила она.

По мнению Бурджанадзе, если такой возможности не будет, процесс в лучшем случае будет буксовать.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября 2020 года. Для попадания в парламент партии должны пройти 1%-й порог. Согласно предвыборным рейтингам, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» сейчас идет на втором месте после правящей «Грузинской мечты».