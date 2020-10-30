МИД РФ сделал заявление о том, что протесты в Белоруссии радикализируются и ведомство располагает информацией о том, управляли дестабилизацией в стране в том числе с территории Украины, передает Sputnik 30 октября

«Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Также он рассказал, что «сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются», однако не смотря на это наблюдается радикализация, то есть людей на улицы выходит все меньше, но среди оставшихся протестующих «становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками».

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Оппозиция сочла победу Александра Лукашенко сфальсифицированной.