«Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Также он рассказал, что «сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются», однако не смотря на это наблюдается радикализация, то есть людей на улицы выходит все меньше, но среди оставшихся протестующих «становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками».
По словам Сыромолотова, белорусские власти реально оценивают внешние угрозы, а также добавил, что компетентные органы России и Белоруссии сотрудничают в вопросах безопасности в рамках договора о Союзном государстве.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Оппозиция сочла победу Александра Лукашенко сфальсифицированной.