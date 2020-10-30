Со вчерашнего дня Белоруссия ограничила движение через границу с Украиной. Об этом 30 октября сообщает МВД Украины в Telegram

Отмечается, что ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Согласно информации, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и членов поездных бригад», — говорится в сообщении.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.