Отмечается, что ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«Согласно информации, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и членов поездных бригад», — говорится в сообщении.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки в стране выявили рекордные 8312 случаев.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.