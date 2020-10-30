На Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство (ГЧП) на 6 участках дорог, которые уже представили потенциальным инвесторам. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в Telegram-канале 29 октября

Речь идет про первую программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, в ее рамках частным инвесторам представят дороги международного значения: Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18), Борисполь-Полтава (М-03), Херсон-Николаев (М-14), Киев-Житомир-Ровно (М-06), Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) и Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Кабмин Украины отдал деньги онкобольных на дороги © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«ГЧП — это не про платные автодороги, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем», — написал министр.

Ранее по вопросу финансирования ремонта дорог в стране разгорелся скандал, из-за того, что средства на реконструкцию полотна были выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что при этом из Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривны не ушло на закупку аппаратов ИВЛ, а покупали это оборудование в основном на деньги меценатов.

Позже глава «Укравтодора» Александр Кубраков ответил, что созданный в стране 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, и изначально это были средства именно на ремонт дорог.