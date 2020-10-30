Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что секс полезен для похудения и для здоровья в целом. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Если у вас есть хотя бы час интенсивных физических упражнений в день, чтобы пропотеть, и плюс 15-20 минут на любовь, вам удастся держать себя в форме», — пояснил врач.

«Как только дедушка (по возрасту) перестает заниматься сексом для здоровья, ему уже недолго остается», — предостерегает он.

С возрастом сбросить вес тяжелее, поэтому нужно увеличить количество физических нагрузок, добавил Комаровский.

Комаровский объяснил, почему не стоит класть детей в кипяченую воду © Facebook Евгения Комаровского

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.