«Если у вас есть хотя бы час интенсивных физических упражнений в день, чтобы пропотеть, и плюс 15-20 минут на любовь, вам удастся держать себя в форме», — пояснил врач.
«Как только дедушка (по возрасту) перестает заниматься сексом для здоровья, ему уже недолго остается», — предостерегает он.
С возрастом сбросить вес тяжелее, поэтому нужно увеличить количество физических нагрузок, добавил Комаровский.
При этом люди приходят в этот мир не для того, чтобы сидеть на диете, а для того, чтобы радоваться жизни, отметил он. Поэтому нужно выбирать тот вид спорта, который нравится, и не забывать про занятия сексом, рассказал Комаровский.
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