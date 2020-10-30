По его данным, газа нет на девяти улицах города и в селе Криховцы. Из-за понижения давления в системе газопровода приостановлена работа пяти котельных. Без газа остались 558 многоквартирных жилых дома, районная больница, детская больница и кардиодиспансер.
На местах работают аварийные бригады.
Как сообщили в ПАО «Ивано-Франковскгаз, неизвестные, вероятно, перекрыли задвижки на распределительном газопроводе.
В среду в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв. Три человека погибли и пострадали восемь (двое из них находятся в тяжелом состоянии).