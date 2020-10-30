Ситуация, при которой сотни домов и больницы Ивано-Франковска остались без газа, похожа на диверсию. Об этом 30 октября сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook

«Нафтогаз» повысил цены на газ для населения © Украина.ру/Стрингер На местах работают аварийные бригады. Как сообщили в ПАО «Ивано-Франковскгаз, неизвестные, вероятно, перекрыли задвижки на распределительном газопроводе. В среду в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газораспределительной подстанции произошел взрыв. Три человека погибли и пострадали восемь (двое из них находятся в тяжелом состоянии).