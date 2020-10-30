Почти треть россиян готовится к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. По данным исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, 20% начали закупать впрок товары первой необходимости

Скупают еду и туалетную бумагу: в киевских супермаркетах заметили огромные очереди © Martijn van Veelen / flickr.com

Кроме того, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% — из Санкт-Петербурга, 22% — из городов-миллионников.