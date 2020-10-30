Внесение президентом Владимиром Зеленским законопроекта об отставке всех членов Конституционного суда грозит главе государства импичментом, уверен юрист Ростислав Кравец. Об этом в пятницу, 30 октября, он рассказал изданию «Страна»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины.

«Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости», — сказал Кравец.

Срочный созыв. Как Украина попыталась соскочить с крючка Запада © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента, что же касается депутатов голосующих за принятие Закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины», — добавил юрист.

Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.