Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий

Евгений Олегович Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове.

В 1983 г. окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института.

В 1980 году начал работать медбратом отделения реанимации.

С 1983 года работал в областной детской инфекционной клинической больнице города Харькова.

До 1991 года — врач отделения реанимации, в течение последующих десяти лет — заведующий инфекционным отделением.

С 2000 года вел консультативный педиатрический прием в частном медицинском центре.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр — клиника Комаровского — «Клиником».

Жить по-новому. Доктор Комаровский перечислил положительные последствия коронавируса © Facebook Евгения Комаровского

Автор научных трудов, в том числе монографии «Вирусный круп у детей», а также научно-популярных статей и книг, самая известная из которых — «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» — выдержала более 30 переизданий в России и Украине.

Автор и ведущий ряда телевизионных программ.

C марта 2010 года ведет программу «Школа доктора Комаровского».

Передача трижды была удостоена премии «Телетриумф» и популярна среди телезрителей Украины, России, Казахстана, Молдовы, Израиля, Канады и других стран.