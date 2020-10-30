«Меньше людей — меньше вирусов. Концентрация вирусов на открытом воздухе в тысячи раз меньше, чем в любом помещении — будь то квартира, школьный класс или вагон метро», — написал Комаровский.
Он также отметил, что стоит держать максимально возможную дистанцию от людей с признаками ОРВИ (кашель, чихание, заложенный нос), избегать рукопожатий, мыть руки, увлажнять слизистые оболочки каплями или аэрозолями на основе солевых растворов, а рот полоскать обыкновенной водой.
«Вирусные частицы сутками могут жить в пыльном, сухом и застоявшемся воздухе. Практически мгновенно они погибают в помещении с чистым, прохладным, влажным и движущемся воздухом. Оптимальная температура для жилых помещений: 16-22 градуса, влажность 40-70%», — добавил врач.