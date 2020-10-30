Отмечается, что ночью ополченцы совершили обстрел в направлении Водяного, используя гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
«Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Раде заявил, что режим тишины в Донбассе сохраняется почти три месяца. Он назвал его не идеальным, но подчеркнул, что за все время в Донбассе погиб только один военный, что для него является положительным показателем.