Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе, заявив об обострении ситуации в Донбассе. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба ТКГ в Facebook

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Раде заявил, что режим тишины в Донбассе сохраняется почти три месяца. Он назвал его не идеальным, но подчеркнул, что за все время в Донбассе погиб только один военный, что для него является положительным показателем.