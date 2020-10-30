Ранее сообщалось, что 28 октября 83-летняя херсонка Елена Онищенко приехала в Киев, к Офису президента Владимира Зеленского. С ней поговорил блогер и политик Антон Гура.
«Бабушка приехала с Херсона к президенту за помощью. С ее слов, бабушку изнасиловали соседи-наркоманы, хотят забрать квартиру, дочка подсыпает наркотик в еду и бабушка уже жить не может. Она хочет сделать самоубийство возле офиса президента», — написал он в Facebook.
Гура и волонтеры вызвали скорую, женщину осмотрели, но причин для госпитализации не обнаружили.
Пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области рассказала, что правоохранители побеседовали с соседями бабушки и выяснили, что дочь за ней ухаживает, а наркопритонов в доме нет.
Онищенко уже неоднократно жаловалась на соседей и вызывала полицию, но ее слова не подтверждались фактами. Сейчас решается вопрос, состоит ли она на учете в медицинском учреждении.