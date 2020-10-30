В украинском городе Винница на перекрестке улиц Николая Оводова и Князей Кориатовичей у Старогородского моста неизвестные выломили и похитили с постамента изваяние ангела. Информация об этом появилась в группе «Я люблю Старый город - Винница» в Facebook 29 октября

На Украине не смогли декоммунизировать ноги Ленина © СС0, pixabay.com Валентин Лагода заявлял, что своей инсталляцией в виде ангела в маске хотел обратить внимание на экологические проблемы города, страны и всей планеты.

«Сегодня наши подписчики прислали вот эту фотографию — скульптура разрушена. Расстроились инцидентом и убеждены, что виновные должны понести наказание», — написали администраторы группы в социальной сети.

«Давать бы за такое по года три неволе, думали бы», «Мастер год назад предсказал, что человечество наденет респираторы. Интересно, есть ли его новые работы», «Нам и войн не надо, самоизолируемся и деградируем», — прокомментировали произошедшее пользователи.

Пока о том, кто украл статую неизвестно. Над ангелом скульптор работал месяц, сначала вылепив макет из пластилина, а потом высек копию из камня.