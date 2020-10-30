Пока что не существует такого переговорного формата, который бы обеспечил урегулирование ситуации в Донбассе с последующим восстановлением региона. Об этом 29 октября в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины Дмитрия Кулебы о бессмысленности пересмотра Минских соглашений, Кравчук сказал, что это свидетельствует о поиске Киевом оптимального формата переговоров. Пока украинским властям это не удается.

«Я думаю, это результат поисков. К тому же, будем говорить откровенно, нет такого нужного для Украины мира, спокойствия, нет такого решения, по которому можно было бы сказать: вот мы вышли на открытое пространство и восстанавливаем Донбасс, новую жизнь на Донбассе, война фактически прекращена. Пока ищем лучшее решение», — сказал Кравчук.

Он добавил, что вследствие этого возникают различные предложения по формату дискуссии, но главное, чтобы они привели к результату.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости искать решения в рамках имеющихся Минских договоренностей для окончания войны в Донбассе, поскольку написание новых несет большие риски.