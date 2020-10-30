На кадрах то и дело появляется «дирижерская рука» Гарри, а в конце видео он начал подпевать маме и сестре.
«Режиссёр, оператор и дирижёр — Гарри Максимович», — подписал ролик Максим Галкин.
Подписчики поддержали публикацию положительными отзывами, причем самый первый из них оставил композитор Игорь Николаев, который оценил старания ребенка: «Браво! Первые успехи!».
Отдельные пользователи обратили внимание на то, что музыкальное действо проходит на фоне статуи с обнаженной женской грудью, которых немало у Пугачевой и Галкина в доме и задались вопросом не рано ли детям такое показывать.
В сентябре 2020 года двойняшки Гарри и Лиза отпраздновали свое 7-летие и пошли в первый класс.