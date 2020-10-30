Российский певец Сергей Лазарев на днях опубликовал в своем Instagram фотографию, которая спровоцировала активное обсуждение в сети

Сергей Лазарев раскрыл подробности отношений с украинской певицей Ани Лорак © Instagram Сергей Лазарев Владом Топаловым, а также с криптомиллионером Алексом Малиновским (с которым ему давно приписывают роман).

«Вы со своим мужем стали похожи» «На Малиновского своего похож тут», «Похож на Топалова», «Это муж или жена?», «Ксюха Собчак намекнула на то, что ты п….р», — написали пользователи в комментариях к посту звезды.

Уже несколько лет в сети бытует мнение, что Лазарева и Малиновского связывают больше чем дружеские отношения. Мужчины периодически вместе отдыхали, но старались скрывать совместное времяпрепровождение. В этом году Лазарев с Малиновским отправились в путешествие по курортам Краснодарского края, они посетили Красную поляну, пляжи, рестораны, покатались на яхте, при этом активно фотографировали и записывали видео, которыми делились с подписчиками.

Сам Лазарев не комментирует сплетни о своей ориентации. В одном из интервью он заявлял, что абсолютно счастлив и не намерен пускать в свою жизнь чужих людей.