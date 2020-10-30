«С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211" О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 "прием граждан в Министерстве внутренних дел приостановлен на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Обращения граждан будут приниматься на электронную почту, письменное обращение также можно подать через почтовый ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).
На Украине по состоянию на 29 октября подтверждено 7 342 случая заражения коронавирусом за сутки.