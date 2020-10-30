Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом заболеваемости COVID-19 временно прекращает прием граждан. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ведомства

«С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211" О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 "прием граждан в Министерстве внутренних дел приостановлен на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

На Украине по состоянию на 29 октября подтверждено 7 342 случая заражения коронавирусом за сутки.