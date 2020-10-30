Сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины поджигал элитные машины на заказ. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома © ЧЕСНО. Фільтруй суд Злоумышленник поджигал машины вместе с двумя сообщниками. С декабря 2019 по апрель 2020 они совершили, как минимум, три подобных преступления.