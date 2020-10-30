«Сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области», — говорится в материале силовиков.
Злоумышленник поджигал машины вместе с двумя сообщниками. С декабря 2019 по апрель 2020 они совершили, как минимум, три подобных преступления.