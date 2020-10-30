Ранее во исполнение решения КСУ от 27 октября доступ к реестру деклараций был прекращен. Теперь же на сайте появилось новое уведомление: «Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен».
Из-за вердикта КСУ президент Владимир Зеленский в четверг собрал экстренное совещание СНБО. На нем глава государства пообещал, что система е-декларирования в стране будет работать, несмотря ни на что. А вскоре Кабмин обязал НАПК безотлагательно открыть доступ к реестру деклараций чиновников.