Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций вопреки решению Конституционного суда об отмене электронного декларирования

НАПК закрыл реестр электронных деклараций чиновников © скриншот видео на сайте появилось новое уведомление: «Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен».

Из-за вердикта КСУ президент Владимир Зеленский в четверг собрал экстренное совещание СНБО. На нем глава государства пообещал, что система е-декларирования в стране будет работать, несмотря ни на что. А вскоре Кабмин обязал НАПК безотлагательно открыть доступ к реестру деклараций чиновников.