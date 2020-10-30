«Знаете, что они (демократы) сейчас делают? Они обвиняют Россию… Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — сказал Трамп.
THANK YOU TAMPA, FLORIDA!https://t.co/1gXlNJCdHl— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020
В октябре газета New York Post опубликовала статью, основанную, как утверждает издание, на электронной переписке Байдена-младшего с топ-менеджером украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским. В письмах Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с его отцом (на тот момент вице-президентом США) и спрашивает, как тот может использовать свое положения для помощи Burisma.
Как сообщала газета, эта переписка была изъята с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.
Публикация дала новые основания Трампу обвинить Байдена во лжи и коррупции. Президент также призывал посадить в тюрьму Джо и Хантера Байденов и требовал от ФБР расследовать это дело.