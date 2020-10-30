В России американцев считают «ненормальными» после заявлений о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Штатах. Об этом 29 октября сообщил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде, трансляция размещена в его Twitter

«Знаете, что они (демократы) сейчас делают? Они обвиняют Россию… Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» — сказал Трамп.

Социологический парадокс: проигрывая по рейтингам, Трамп на самом деле лидирует © REUTERS, Brian Snyder/File Photo Вадимом Пожарским. В письмах Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с его отцом (на тот момент вице-президентом США) и спрашивает, как тот может использовать свое положения для помощи Burisma.

Как сообщала газета, эта переписка была изъята с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.

Публикация дала новые основания Трампу обвинить Байдена во лжи и коррупции. Президент также призывал посадить в тюрьму Джо и Хантера Байденов и требовал от ФБР расследовать это дело.