Украинский Высший совет правосудия удовлетворил заявление об увольнении главы государственной судебной администрации страны Зиновия Холоднюка. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба совета

Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении главы Харьковской ОГА Кучера © Олексій Кучер Facebook

Соответствующее заявление поступило от Холоднюка 21 октября.

Холоднюк занимал эту должность с апреля 2014 года. В июле 2020 года национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что главу государственной судебной администрации подозревают в участии в преступной организации, которая намеревалась установить контроль над высшей квалификационной комиссией судей и высшим советом правосудия.