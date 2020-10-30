Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении главы Харьковской ОГА Кучера
Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении главы Харьковской ОГА Кучера
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«Высший совет правосудия уволил с должности главы Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию», — говорится в материале.

Соответствующее заявление поступило от Холоднюка 21 октября.

Холоднюк занимал эту должность с апреля 2014 года. В июле 2020 года национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что главу государственной судебной администрации подозревают в участии в преступной организации, которая намеревалась установить контроль над высшей квалификационной комиссией судей и высшим советом правосудия.

 