«Высший совет правосудия уволил с должности главы Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию», — говорится в материале.
Соответствующее заявление поступило от Холоднюка 21 октября.
Холоднюк занимал эту должность с апреля 2014 года. В июле 2020 года национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что главу государственной судебной администрации подозревают в участии в преступной организации, которая намеревалась установить контроль над высшей квалификационной комиссией судей и высшим советом правосудия.