Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос главу Конституционного суда Александра Тупицкого 2 ноября. Об этом в ночь на пятницу сообщила пресс-служба бюро

Трое судей лишились работы в КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Сухачев.

Следователи изучают возможное влияние преступной организации на работу хозяйственных судов и принятие ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Александр Тупицкий возглавляет КСУ с сентября 2019 года. Судьей КСУ он был с мая 2013 года по квоте президента Украины. Должность замглавы суда он занимал в 2018-2019 годах.