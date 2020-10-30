«Следователь ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется председатель КСУ [в причастности] к совершению преступлений в составе преступной организации», — объяснил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев.
Следователи изучают возможное влияние преступной организации на работу хозяйственных судов и принятие ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.
Александр Тупицкий возглавляет КСУ с сентября 2019 года. Судьей КСУ он был с мая 2013 года по квоте президента Украины. Должность замглавы суда он занимал в 2018-2019 годах.