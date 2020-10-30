По его словам, оптимальный вариант интеграции России и Белоруссии — это следование Союзному договору и продвижение в выполнении всех 33-х дорожных карт.
При этом политолог отметил, что, прежде чем пересматривать договор, как того начинают требовать некоторые представители обеих сторон, необходимо разобраться, кто и что не выполняет.
«Давайте разберемся, в чем причина [простоя]. Может быть, кого-то следует наказать за саботаж. Но этот вопрос требует спокойного обсуждения в кабинетах, а не в информационном пространстве», — сказал Карназыцкий.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.