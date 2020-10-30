Если в процессе интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства отсутствуют подвижки, надо разобраться, чья это вина. Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов

При этом политолог отметил, что, прежде чем пересматривать договор, как того начинают требовать некоторые представители обеих сторон, необходимо разобраться, кто и что не выполняет.

«Давайте разберемся, в чем причина [простоя]. Может быть, кого-то следует наказать за саботаж. Но этот вопрос требует спокойного обсуждения в кабинетах, а не в информационном пространстве», — сказал Карназыцкий.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.