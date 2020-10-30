Партия мэра Днепра «Пропозиция», не имея истории и конкретной идеологии, мимикрировала под наиболее популярную в регионе партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» и забрала ее голоса. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) (17,15%), «Слуга народа» (15,21%), «Громадська сила» (10,44%) и «Европейская солидарность» (7,50%).

По словам Теплова, в днепровском горсовета лидируют партии «спектра ОПЗЖ».

«Потому что "Пропозиция" не имеет идеологии, но маскируется под потребности своих жителей. А потребности выражает ОПЗЖ, но у нее зашквар в истории, а у "Пропозиции" истории нет — она может мимикрировать под кого угодно, такой хамелеончик неидейный», — пояснил он.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.