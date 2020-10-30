Украинские политики делают только то, что в последствии принесет им либо деньги, либо аплодисменты. Об этом политолог и политический философ Дмитрий Выдрин сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина вспомнила про российских миротворцев в Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк участницей блокады Приднестровья. Так, во время пандемии коронавируса Молдавия подвигла Киев закрыть пункты пропуска на приднестровско-украинской границе, чтобы с целью оказания давления на ПМР продолжать блокировать импорт товаров первой необходимости.

«У Киева нет и практически не было последовательной позиции по поводу приднестровского кризиса. Есть только спорадические реакции на неожиданно возникающие ситуации. Впрочем, у Киева нет стратегии ни по одному направлению геостратегии. Украинская политика давно превратилась в смесь бизнеса и эстрады», — заявил Выдрин.

По его словам, украинские политики делают только то, что в последствии принесет им либо деньги, либо аплодисменты, а на молдавском направлении не приходится ожидать ни первого, ни второго.

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

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