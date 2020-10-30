Украина является участницей блокады Приднестровья. Так, во время пандемии коронавируса Молдавия подвигла Киев закрыть пункты пропуска на приднестровско-украинской границе, чтобы с целью оказания давления на ПМР продолжать блокировать импорт товаров первой необходимости.
«У Киева нет и практически не было последовательной позиции по поводу приднестровского кризиса. Есть только спорадические реакции на неожиданно возникающие ситуации. Впрочем, у Киева нет стратегии ни по одному направлению геостратегии. Украинская политика давно превратилась в смесь бизнеса и эстрады», — заявил Выдрин.
По его словам, украинские политики делают только то, что в последствии принесет им либо деньги, либо аплодисменты, а на молдавском направлении не приходится ожидать ни первого, ни второго.
Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.