Если за 20 лет Россия и Белоруссия не смогли реализовать проект Союзного государства, то вряд ли им это удастся в ближайшие годы. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

«Нужен СССР-2.0»: белорусский политик рассказал, по чему ностальгируют белорусы © Facebook, Александр Лукашок

«Союзное государство — это мифический проект, который, кстати, не является признанным в мире межгосударственным союзом… Мне кажется, что Союзное государство нужно честно пересмотреть. Возможно, договор нужно вообще денонсировать и создать новый набор межгосударственных соглашений, направленный на сотрудничество в тех или иных сферах», — сказал Болкунец.

Он считает, что россияне и белорусы — два братских народа, которые заинтересованы в хороших отношениях, но которые хотели бы «жить в своих отдельных квартирах, большой и маленькой». Поэтому, по мнению политолога, создание нового государства — это утопия.

В то же время он видит потенциал в развитии экономического сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.